Lo ricordano la Provincia, l’ISREC e l’Anpi di cui fu anche presidente

Anche l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea in provincia di Lucca esprime "sentito cordoglio per la scomparsa del partigiano Carlo Serio, suo Socio Onorario". "Ragazzo partigiano della Formazione Bonacchi, si segnalò per azioni coraggiose: un impegno antifascista che amava ricordare come condiviso dalla madre. La serietà e la lealtà sono doti che lo hanno poi contraddistinto nel lavoro svolto in campo amministrativo nel settore marmifero".

"Attivo nell’Anpi di Lucca, ha validamente ricoperto per alcuni anni la carica di Presidente provinciale dell’Associazione. Schivo e silenzioso, si è fatto sempre apprezzare per la mitezza, la correttezza, la cordialità. Come socio del nostro Istituto, ha seguito costantemente con il suo prezioso contributo e il suo partecipe incoraggiamento la nostra attività".