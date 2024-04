Lite familiare finisce in zuffa. Attimi di tensione

Sono dovuti intervenire

i carabinieri per ristabilire

un pizzico di tranquillità e calmare gli animi dopo una lite familiare che è degenerata

in una zuffa. E’ accaduto in via Romana a Porcari, dove due fratelli, dopo aver litigato per motivi che sono ancora in fase di accertamento, sono passati alle vie di fatto. Dalle parole

il diverbio si è tramutato in

un match di pugilato e tutto ciò sotto gli occhi atterriti e impauriti della sorella dei due che stava assistendo alle botte. Disperata, la donna ha chiamato le forze dell’ordine e

i militari sono arrivati nell’appartamento separando

i contendenti, riportando

la necessaria serenità e tranquillità. I due, per fortuna, non hanno riportato ferite gravi. Una volta verificato che non ci fossero pericoli per

la ragazza, i rappresentanti dell’Arma hanno concluso

il loro servizio. Sempre più frequenti le liti in famiglia, talvolta tra coniugi anche

in presenza di minori.

M.S.