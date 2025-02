Lions Club Garfagnana. Una giornata all’insegna della prevenzione

Un anno partito con un sempre presente e rinnovato impegno a favore delle fasce più deboli presenti sul territorio della Valle del Serchio, questo 2025, per i componenti del Lions Club Garfagnana che, dopo avere iniziato la loro preziosa attività con i primi service che si sono concretizzati con la consegna di sessanta pacchi alimentari alla varie associazioni locali che si occupano dell’assistenza ai cittadini in difficoltà, hanno organizzato nella prima domenica di febbraio una giornata all’insegna della prevenzione e dell’informazione sanitaria gratuita.

L’intera giornata festiva è stata, infatti, dedicata alla proposta di screening ecografici, tra i quali quelli al seno, alla prostata e alle funzioni tiroidee, oltre che ai controlli per il diabete, insieme all’accesso a varie informazioni utili ai fini della prevenzione della patologie sopra indicate.

Oltre cinquanta i cittadini che si sono prenotati e hanno effettuato screening ecografici, monitoraggi per il diabete con Findrisc Test, visite e incontri informativi nella sede della Misericordia di Gallicano, dando così valore reale all’importanza della diagnosi precoce.

L’organizzazione è stata a cura dei Lions Club Garfagnana e Lions Club Pontedera, che a margine degli appuntamenti hanno ringraziato per la preziosa collaborazione dei volontari e degli operatori della Misericordia, che si sono messi a disposizione per la buona riuscita dell’evento. Una giornata che si è svolta anche con il patrocinio del comune di Gallicano e il riconoscimento del consiglio regionale della Toscana. Presente anche il consigliere regionale Mario Puppa che ha commentato con soddisfazione l’organizzazione e la partecipazione che hanno contraddistinto le varie fasi.

"Un’iniziativa importante che avvicina i cittadini ai servizi sanitari e promuove la prevenzione, fondamentale per la salute di tutti - ha commentato -. Offrire screening ecografici gratuiti per seno, prostata e tiroide significa dare a molte persone l’opportunità di prendersi cura di sé in modo tempestivo. Un grazie sentito va agli organizzatori, ai volontari e ai professionisti che hanno reso possibile questa giornata. La sanità di prossimità è un valore da tutelare e sostenere, soprattutto nelle aree periferiche e montane come la nostra. La vostra presenza -ha concluso - è la nostra forza".

Fio. Co.