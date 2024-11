Lions club Garfagnana. Sessant’anni di impegno

Alla presenza delle massime autorità lionistiche toscane, di un nutrito parterre di autorità civili e militari e dei rappresentanti delle associazioni del mondo del volontariato; si è svolto nella sala auditorium del Renaissance Tuscany Il Ciocco, la charter per festeggiare l’importante traguardo del Lions Club Garfagnana: 60 anni di servizio, di impegno costante al servizio della comunità.

Sin dal 1964, anno della sua fondazione, come ha ricordato il presidente Claudio Civinini, il Club si è dedicato a promuovere iniziative a sostegno del prossimo, con particolare attenzione a sociale, cultura, scuola e salute. Sono cambiati negli anni, in tutti questi anni, gli impegni portati avanti dal Lions Club Garfagnana ma non lo spirito di servizi che anima questa realtà.

Non sono mancati ad arricchire la serata, momenti di arte e musica con la presenza dell’artista Marcantonio Lunardi presentato da Lucia Morelli e la cui opera dedicata allo spirito di volontariato Lions è stata donata a tutti i presenti e del pianista Massimo Salotti, che ha incantato tutti con la musica pucciniana; ma non sono mancate anche le congratulazioni espresse dalle istituzioni presenti tra cui il consigliere regionale Mario Puppa ed i sindaci Andrea Carrari e Daniele Gaspari. Il vicesindaco di Barga Lorenzo Tonini ha consegnato con l’assessore Marco Bonini una targa di riconoscenza dell’Amministrazione Comunale di Barga. Durante la serata, ottimamente condotta da Carlo Puccini, è stato presentato anche il libro che ripercorre la storia dei sessant’anni di impegno del Lions Club Garfagnana.