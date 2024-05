l’iniziativa

A Villa Nardi, sede anche del Circolo Rita Levi Montalcini, il 15 maggio si è tenuto un "game cooking", ovvero un evento per divertirsi cimentandosi ai fornelli (nella foto). E’ un progetto sostenuto dall’ISI Barga con il progetto #moving4future dell’UPI (Unione province italiane) e vi hanno preso parte due gruppi della classe terza KA (cucina) dell’Istituto Alberghiero. I ragazzi e le ragazze si sono confrontati producendo tre piatti: farrotto della Garfagnana IGP con verdurine croccanti in olio evo aromatizzato alle erbe; polpette di patate e crudo Bazzone presidio slow food in salsa di asparagi e pecorino; Neccio di farina di castagne doc con mousse di ricotta lavorata con miele d’acacia e scaglie di cioccolato fondente al 50%. Il tutto coordinato dal prof. Giovanni D’Auria di cucina e il prof. Valerio Mineo per la parte organolettica dei prodotti, la professoressa Maria Chiara Marchetti referente del progetto per ISI Barga.

I ragazzi si sono esibiti nelle prove davanti ai giurati Claudio Menconi, Francesco Piacentini e Ivo Poli ed alla fine sono stati tutti bravi e meritevoli di complimenti. Da parte dell’ISI di Barga un ringraziamento ai giurati, ai ragazzi di sala Valerio Lorenzetti e Andres Burchielli e a tutta la Terza turismo con l’assistente Francesca Castellini per il supporto ; inoltre un grazie per l’ospitalità dal Circolo ACLI Rita Levi Montalcini di Barga.

Luca Galeotti