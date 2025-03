L’importanza del verde. L’incontro dei ’Custodi’

A Fornaci l’incontro con Antonio Mori organizzato dai ’’Custodi degli alberi e del suolo’’. Una nuova iniziativa che prosegue la campagna del gruppo per la difesa degli alberi, gruppo decisamente contrario ai tagli degli alberi avvenuto lungo un marciapiedi di Fornaci (comunque rimpiazzati) ed al taglio dei cedri di cento anni che si trovavano in piazza Pascoli. Venerdì della scorsa settimana la sala parrocchiale della chiesa del Cristo Redentore di Fornaci di Barga ha visto intervenire appunto Antonio Mori, dottore forestale e coordinatore del comitato per la difesa degli alberi di Pisa.

L’incontro si intitolava ’’L’importanza del verde urbano per una riqualificazione del paese’’. L’evento ha visto una folta partecipazione di pubblico interessato ad approfondire, come scrive un comunicato degli organizzatori, il ruolo fondamentale del verde urbano nel miglioramento della qualità della vita e nella tutela dell’ambiente: "Durante l’incontro – scrive ancora il gruppo ambientalista – Mori ha illustrato come alberi e spazi verdi non solo contribuiscano all’estetica e al benessere dei centri abitati, ma svolgano anche un ruolo essenziale nell’assorbimento dell’inquinamento atmosferico, nella mitigazione del cambiamento climatico e nella protezione della biodiversità". Tra i temi trattati, c’è stato anche un focus sul taglio dei cedri. Per Mori, come riportano i Custodi: "Secondo il metodo c.a.v.a.t. (che calcola il valore di un albero), ha causato un danno di ben 160 mila euro".

Luca Galeotti