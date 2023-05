L’impegno dei carabinieri L’Arma settore per settore

Tra pochi giorni si festeggerà la ricorrenza del 209° Anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri e, per l’occasione, in attesa delle celebrazioni, il Comando provinciale Carabinieri di Lucca vuole mostrarsi senza filtri illustrando, a più riprese, le articolazioni attraverso le quali garantisce la prevenzione e la repressione dei reati nonché la capillarità del controllo del territorio e del servizio di prossimità rafforzando, lo stretto legame che unisce la Benemerita al territorio lucchese.

Il Comando provinciale Carabinieri di Lucca, retto dal Colonnello Arturo Sessa, è il propulsore dell’attività operativa in tutto il territorio della provincia con compiti di direzione e coordinamento dei reparti dipendenti (Compagnie e Stazioni Carabinieri) e dei reparti speciali. Per far ciò si avvale di un Ufficio Comando che si occupa degli aspetti inerenti il personale, la logistica e l’amministrazione e di un Reparto Operativo per gli aspetti inerenti le operazioni sul territorio.

Il Reparto Operativo, unità d’elitè alle dirette dipendenze del Comandante Provinciale, ha competenza su tutto il territorio della provincia ed è articolato da una componente investigativa (nucleo investigativo) e una di intelligence (nucleo informativo). Il Nucleo Investigativo è un reparto dotato di risorse adeguate a seguire indagini di più largo respiro su ogni forma di criminalità, da quella predatoria a quella organizzata, al traffico di stupefacenti, ai reati contro la pubblica amministrazione. I militari del Nucleo Investigativo, che operano nell’”ombra” (in abiti e autovetture civili), sono selezionati per spiccate doti investigative a capacità di analisi e sono addestrati per intervenire sui delitti più gravi.

All’interno del Nucleo Investigativo è presente inoltre la Sezione Investigazioni Scientifiche composta da personale specializzato in attività di sopralluogo e repertamento sulla scena del crimine e nelle indagini tecniche relative alle sostanze stupefacenti; un militare “negoziatore” il quale, in collaborazione con il Gruppo di Intervento Speciale di Livorno, viene impiegato per la risoluzione di gravi crisi relative a persone tenute in ostaggio da criminali o a persone fuori controllo con intenti suicidi e un militare addetto alle “investigazioni telematiche”, per i casi di reati commessi tramite internet o social network.

Il nucleo informativo è un vero e proprio reparto di “intelligence” che ha il compito di raccogliere, elaborare ed analizzare tutte le informazioni economiche, sociali e criminali che riguardano il territorio della provincia. Anche i militari del nucleo informativo operano in abiti e vetture civili e sono addestrati ad analizzare ed elaborare le informazioni inerenti i fenomeni anarchici e terroristici.