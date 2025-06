A ritroso nella storia sulle tracce dei liguri-apuani

"Il Cammino dei Liguri Apuani". Questa la denominazione dell’evento in salsa storica rievocativa, il primo in grande stile organizzato dalla neo nata Pro Loco Vagli, che il prossimo 5 luglio coinvolgerà l’intero centro storico del noto borgo della Garfagnana, per una totale immersione nel passato. "Il centro storico di Vagli Sotto, aprirà le sue aie a tutti coloro che vorranno fare un salto nelle epoche passate – dettagliano i volontari dell’Associazione di Promozione Locale –. La magica atmosfera, tra animazioni e scorci di vita, avvolgerà gli ospiti fino a riportarli indietro nel tempo. Proponiamo un autentico cammino gastronomico attraverso la cultura e i sapori tipici delle nostre zone, con la possibilità di degustazione , cibo e buon vino. nelle varie piazze del borgo. Al termine del percorso, intervallato da vari spettacoli incentrati sulle varie epoche, non mancherà la musica dal vivo". Non una semplice passeggiata degustativa, dunque, ma soprattutto un percorso socio culturale attraverso le epoche e gli aspetti economici, culturali e sociali della gente di Vagli. Un cammino da esplorare a ritroso nel tempo, passando attraverso il primo popolo che culturalmente ha vissuto all’interno del territorio. "Proporremo ai visitatori – informano dalla Pro Loco – anche un accurato percorso gastronomico, attraverso i sapori e gli ingredienti tipici della Garfagnana, dalle 19, con un punto specifico per ogni epoca. Nell’Epoca Ligure Apuana ci sarà l’antipasto, costituito da tre bruschette realizzate con pane di patate e guarnito con pomodorini freschi olio e basilico, ricotta e timo, poi rapini e salsiccia, mentre nell’Epoca Romana i primi piatti, con polenta incaciata e la zuppa Garfagnina. In Epoca Medievale si troveranno i secondi piatti; un tris di portate, fagioli e salsiccia, infarinata fritta e formaggio con marmellata di pere e zenzero, mentre in Epoca Contemporanea ci saranno i dolci e il limoncino. Fio. Co.