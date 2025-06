Si accende l’Arcobaleno d’Estate. Domani concerto in San Girolamo

Ci siamo. Domani alle 18.30 al Teatro San Girolamo la nostra città celebra la Giornata della Musica con un concerto realizzato nell’ambito di “Arcobaleno d’Estate”. Un evento a ingresso libero proposto dal Teatro del Giglio Giacomo Puccini in collaborazione con il Conservatorio di Musica “L. Boccherini”. L’iniziativa rientra nel cartellone di “Arcobaleno d’Estate”, la grande festa diffusa in tutta la Toscana da oggi al 24 giugno, promossa da La Nazione e Regione Toscana, con il sostegno di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e la partecipazione delle categorie economiche.

Protagonista del pomeriggio in musica sarà il Quintetto del Conservatorio “L. Boccherini” di Lucca – Chiara Bosco e Alice Laudicina (violini), Elisabetta Cordoni (viola), Arion Daci e Livia Civello (violoncelli) - della classe di Musica d’insieme per strumenti ad arco del professor Paolo Ardinghi. I musicisti eseguiranno il Quartetto in Do minore op. 18 n. 4 di Ludwig van Beethoven e il I movimento dal Quintetto in Do maggiore D596 di Franz Schubert. Al termine del concerto sarà servito un aperitivo offerto da ConfCommercio Lucca e Massa Carrara.

“Quella dell’arcobaleno è un’opportunità importante, che offre al Conservatorio Boccherini la possibilità di ribadire un ruolo di eccellenza riconosciuto nella formazione delle giovani generazioni – così Maria Talarico, presidente del Boccherini –. Per questo ringraziamo La Nazione e la Regione Toscana che hanno voluto coinvolgere la nostra istituzione“.

“Il Conservatorio Boccherini offre una formazione musicale completa, grazie a un’offerta didattica che comprende corsi accademici di I e II livello, master e dottorati di ricerca, culminando in importanti occasioni di confronto con il pubblico – evidenzia il direttore, Massimo Morelli – . Dare ai nostri studenti la possibilità di esibirsi in contesti prestigiosi è parte integrante della nostra missione educativa. In quest’ottica, l’iniziativa Arcobaleno d’estate, in occasione della Giornata Europea della Musica, rappresenta un’opportunità preziosa“.

“E’ la ricerca di nuove forme di linguaggio a dare vitalità alla cultura – sottolinea Lauro Lorenzoni, membro del Cda del Boccherini –. L’idea del cartellone “Arcobaleno” navigando tra musica, arte e enogastronomia, sposa perfettamente la linea della nostra Università. Siamo felici di aver dato il nostro contributo con un programma di prestigio grazie ai nostri studenti“.