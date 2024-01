Libro “No agli Assi Viari“. La presentazione alla Ubik

L’appuntamento è per sabato 13 gennaio, alle ore 16, alla libreria Ubik, quando sarà presentato il libro “No agli assi viari. Per il futuro della Piana di Lucca” (OpzioniEditionsProjects). "Sul No agli Assi viari, infatti, è nato e cresciuto da oltre un anno un grande movimento di opposizione che ha coinvolto migliaia di persone - si legge in una nota - : attraverso assemblee nei paesi, tramite un convegno di alto profilo critico e propositivo, promosso da diverse associazioni sociali e ambientali e una petizione che sta raccogliendo migliaia di firme certificate. Questo libro che sarà presentato da Gianni Quilici, (curatore del libro stesso) è rivolto a tutti coloro che hanno la necessità e il desiderio di conoscere e approfondire le due questioni centrali per le quali è stato deciso di realizzarlo. La prima: motivare le ragioni per cui il progetto Assi Viari su un territorio fragile è devastante inutile e costoso, considerando i disastri che i mutamenti climatici stanno producendo anche nella nostra Penisola. Ed è un progetto imposto dall’alto sulla testa dei cittadini: prima con la legge obiettivo, ora col commissariamento dell’opera".

"La seconda: - aggiunge la nota - presentare un progetto articolato e approfondito di mobilità alternativa che valorizzi il trasporto pubblico (tre reti ferroviarie, tramvai di superficie, navette elettriche, ampliamento di piste ciclabili). Un libro con interventi di esperti su questioni fondamentali: sulla critica del tracciato, sulle conseguenze nella falda acquifera e sull’inquinamento che nella Piana è già a livelli altissimi, e quindi sulla salute dei cittadini, su chi deve decidere la loro attuazione, sulla bellezza da salvaguardare come valore ed infine su quali sono le alternative".

"La presentazione del libro e la sua diffusione sul territorio aprirà una stagione di iniziative - conclude la nota - . In questo senso saranno presentate e messe in discussione proposte di incontri, di approfondimenti, di iniziative di lotta da qui alla prossima primavera da parte dell’avvocato Alessio Stefanini, (comitato Altrestrade), dal dottor Franco Antonio Salvoni, (comitato per la difesa dell’area verde dei Laghetti di Lammari), da Michele Urbano, (Legambiente). Moderatore Umberto Franchi, (associazione Senza Confini)".