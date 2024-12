Libreria Sopra la Penna festeggia cinque anni di successi a Lucignana

Buon Compleanno Libreria Sopra la Penna. Tanti auguri per i tuoi proficui cinque anni volati in un soffio, grazie a una girandola di pagine scritte ieri e oggi, di lettori dai mille volti e dialetti, di autori sapienti e pronti a offrire la loro arte, di sostenitori sconosciuti diventati magicamente tuoi amici e grazie ancora al grande cuore di un piccolo e vivace borgo circondato e protetto dalle vette delle Alpi Apuane e degli Appennini e alla calorosa comunità che lo abita; tutti hanno contribuito a farti crescere aprendoti le braccia per stringerti in un abbraccio che è diventato negli anni sempre più forte e coeso.

La Libreria Sopra la Penna di Alba Donati e Pierpaolo Orlando a Lucignana ha festeggiato il compleanno. Un ”lustro“ trascorso attraverso le storie delle migliaia di persone che da ogni parte di Italia sono arrivati fin quassù a visitarla.

"Sono già passati cinque anni? Non è possibile. Quei pazzi della Libreria sopra la Penna compiono i loro primi cinque anni di attività - dicono con grande ironia Alba Donati e Pierpaolo Orlando - Qualcuno dava loro un paio di mesi di vita e invece eccoli qua. Hanno riempito quel Cottage fino a scoppiare. Scrittori e scrittrici famose vanno persino a trovarli insieme a un sacco di persone, lettori e lettrici, piccoli e grandi. Che mondo strano".

Tutto questo, insieme ai nuovi progetti, realizzati e in divenire, e ai giovani appassionati che ogni anno arrivano da ogni parte d’Italia per supportare le attività della ormai famosa Libreria di Alba Donati a Lucignana, piccolo paese montano del comune di Coreglia Antelminelli che conta circa 180 abitanti stabili, disegna in sintesi una grande famiglia che continua a crescere senza soluzione di continuità.

L’appuntamento con i festeggiamenti è fissato per domani, quando alla Libreria, dalle 11,30 alle 12,30, è previsto un aperitivo e un brindisi augurale per celebrare in compagnia il primo lustro appena trascorso. Per l’occasione, insieme ai padroni di casa, Alba Donati e Pierpaolo Orlando, saranno ospiti gli autori Cristina Bulgheri, Ilide Carmignani, Margherita Loy, e Marco Vichi, a disposizione per firmare le copie dei loro libri. L’invito è naturalmente esteso a tutti i lettori e a chiunque sia interessato alla partecipazione. Il borgo di Lucignana, inoltre, sempre domani, sarà completamente immerso nell’atmosfera natalizia, grazie alla presenza, dalle 10 e per tutta la giornata, dei banchi del locale "Mercatino di Natale", con offerte di prodotti tipici e di quelli tradizionali del periodo.