Libreria Feltrinelli, ci siamo. A fine mese inaugurazione del nuovo maxi-store in centro

Feltrinelli sbarca in centro storico. Aprirà la nuova maxi libreria in via Beccheria, dove aveva chiuso i battenti la clinica “Dentix“. Una scommessa che si concretizzerà a fine mese quando, ci fa sapere la casa madre, avverrà il taglio del nastro, quindi con tempistiche perfette per le strenne natalizie. "Ci crediamo, nonostante le difficoltà – commenta Carlo Feltrinelli, presidente del Gruppo che ha appena aperto un altro punto vendita a Venezia e a Napoli e ne ha in programma altre tre per l’inizio 2024 –. Il libro a fatica si difende, l’inflazione e l’instabilità politica ed economica gettano un’ombra sul prodotto".

Se il mercato da tempo è entrato in una fase di sofferenza è però anche vero che dopo il Covid i numeri testimoniano che ha alzato la testa.

La nuova libreria Feltrinelli di via Beccheria si svilupperà su trecentottanta metri quadrati di superficie, niente caffetteria, ma un negozio nuovissimo e concepito per sorprendere e attirare clienti. Carlo Feltrinelli, editore ed erede della casa editrice fondata dal padre Giangiacomo, annuncia sin da ora che sarà presente a Lucca il giorno dell’inaugurazione. Attualmente il gruppo conta 120 punti vendita distribuiti in 58 città diverse, per quello che è un vero e prorio impero culturale.

Dopo l’esperienza di Pisa, dove aveva aperto il primo punto vendita nel lontano 1957, Feltrinelli aveva già da tempo messo gli occhi su Lucca, alla ricerca di un luogo di prestigio che potesse diventare la casa di una nuova libreria. Una ricerca che ha dato i suoi frutti e che contribuirà a cambiare in positivo il volto della nostra città.

