Libertas contro il Vela. Una gara da non prendere sotto gamba

La capolista del girone, la Libertas, affronterà oggi alle 18.30 il derby contro il Vela. Un match sulla carta facile per i ragazzi di coach Romani, che affronteranno l’ultima in classifica. "Concluderemo il girone d’andata - commenta Romani - dopo una lunga sosta, che ci ha permesso di recuperare qualche giocatore. Sarà una gara pericolosissima, perché affronteremo una squadra che si trova nel gruppo di quattro a sei punti e vengono da due vittorie consecutive. Hanno comunque fatto un buon campionato, ed anche nelle sconfitte hanno sempre avuto un buon rendimento. Sono molto fisici con punte di talento interessanti, e stanno affrontando un buon momento. Servirà una partita giocata molto bene, per ottenere i due punti e per questo siamo pronti".

Alessia Lombardi