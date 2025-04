Liberazione, una giornata dedicata alla nostra memoria

Anche Porcari si prepara a celebrare l’80° anniversario della Liberazione con una mattina dedicata alla memoria, al confronto e ai valori della Costituzione repubblicana. L’appuntamento è per domani con un programma che coinvolge scuole, istituzioni e associazioni. La giornata si aprirà alle 10 nella Sala consiliare del Municipio dove, dopo i saluti istituzionali, si terrà l’intervento Ricostruire un paese, i suoi valori e i suoi simboli a cura di Paola Paterni dell’Isrec di Lucca e di Valeria Dell’Agnello. A seguire, saranno protagoniste le classi quinte dell’Istituto comprensivo di Porcari con un momento di dibattito e riflessione sul significato del 25 aprile oggi. Alle 11 cerimonia di fronte al Monumento ai caduti in piazza Felice Orsi. Qui, per la prima volta, l’inno di Mameli sarà affidato alle voci del Piccolo coro di Porcari, diretto da Debohra Terranova. Seguirà l’alzabandiera, accompagnato dalla Filarmonica Alfredo Catalani e dalla sezione locale degli Alpini. “Celebrare il 25 aprile significa tenere viva la coscienza democratica del nostro Paese – dice Serena Toschi, presidente del Consiglio comunale - e costruire, ciascuno nel proprio piccolo, una società di uguaglianza e rispetto“.