L’hamburger . Un alimento ’sano’

Il 29 luglio del 1943 l’aviazione inglese intraprende il bombardamento più micidiale della storia. Circa cento bombardieri della Royal Air Force scaricano sulla città di Amburgo migliaia di tonnellate di bombe incendiare al fosforo; nulla potè la contraerea tedesca perché in questa operazione studiata a tavolino fu previsto che i bombardieri inglesi prima di sganciare le bombe liberassero in aria milioni di striscioline di metallo per creare riflessi che potessero disorientare i radar della contraerea tedesca.

L’impatto fu micidiale soprattutto per la popolazione civile; il fosforo delle bombe si attaccava alla pelle dei poveri disgraziati prendendo fuoco; disperata questa gente si buttava nei canali; la fiamma si spengeva per poi riattivarsi appena usciti dall’acqua; una fine orribile per 50 000 tedeschi. A questa orribile vendetta contro Hitler fu dato il nome :”operazione gomorra”. La città di Amburgo (la Venezia del Nord) impiegò anni per riprendersi; nata come finestra sul Baltico essa ci mise decenni prima che il suo porto ritornasse ai fasti degli anni trenta.

Nel frattempo l’economia un po’ si risollevò grazie alla immensa commercializzazione del suo prodotto principe: l’hamburger, mitico panino fatto con carne, ketchup, cipolla di tropea, insalata più un pane speciale chiamato bun (pane morbido con semi di sesamo).

Questo panino già famoso nell’ottocento ebbe un exploit pazzesco grazie alle sterminate praterie tedesche capaci con i loro pascoli di allevare vitelli forieri di ottima carne. Il pregio degli hambuger è quello di essere un alimento pazzescamente appetitoso e sano (purché gli ingredienti siano buoni). L’unico neo è quello della robusta quantità di grassi che l’hamburger prevede, quasi il 20%, grassi indispensabili per compattare la carne durante la cottura. A parte questo se gli ingredienti sono di buona qualità (e qui spesso la vedo dura) l’hamburger è un alimento veloce e sano.