L’ex discoteca. Casina Rossa?. Costa 1,5 milioni

Un pezzo di storia della movida cittadina è pronto a cambiare proprietà e forse anche aspetto, riscoprendo e tornando a valorizzare quello che un tempo fu un grande luogo di divertimento per la città. La vecchia discoteca "Casina Rossa" di Ponte San Pietro risulta infatti in vendita sul sito www.Casa.it per una cifra superiore a 1,5 milioni di euro. Indimenticabile per chi ha vissuto i migliori anni dello storico locale, sulla sua pista hanno ballato e si sono divertiti migliaia di ragazzi nel pieno della loro gioventù negli anni ’80 e ’90 e non pochi vi hanno trascorso le proprie giornate estive tuffandosi in piscina. Un vero e proprio centro di ritrovo che nel corso del tempo ha vissuto grandi trasformazioni fino a vivere un lento e progressivo declino che ha portato alla chiusura della pista da ballo prima e infine, nel 2018, anche delle due piscine.

Ora la struttura, con un totale di 35.057 metri quadri e articolata in diversi fabbricati, potrebbe vivere un nuovo capitolo della sua lunga esistenza e ritrovare nuova vita. Come è possibile leggere sull’annuncio pubblicato sul sito web, il complesso è articolato in diversi corpi di fabbrica. Il corpo principale, si sviluppa su due piani fuori terra con la presenza di un seminterrato, oltre un’unità abitativa. A questo primo edificio si aggiunge un ulteriore edificio, di modeste dimensioni, che si sviluppa su due livelli, terreno e primo, ubicato in prossimità del corpo principale, costituito da locali tecnici e di servizio. Completano la proprietà due piscine, con annesso edificio funzionale, distribuito su due livelli fuori terra, composto da locali tecnici, spogliatoi, servizi e bar.

Andrea Falaschi