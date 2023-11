“L’esploratore gentile“. Bertolucci dà corpo e voce alla figura di Carlo Piaggia

Un modo diverso per ricordare la figura di Carlo Piaggia (foto in basso), l’esploratore capannorese che alla fine dell’800 contribuì a “scoprire“ l’Africa. Si intitola “L’esploratore gentile“ il reading in programma sabato alle 17 al museo Athena (che si trova nella via intitolata proprio a Carlo Piaggia a Capannori). A portare in scena le parole dello stesso Piaggia è l’attore Alessandro Bertolucci (foto in alto), noto al grande pubblico per le molte apparizioni in serie tv e cinema, che narrerà ai presenti le avventure dell’esploratore capannorese.

Nell’evento, a ingresso libero, Bertolucci darà corpo e voce a Piaggia, accompagnando il pubblico a visitare la sezione del museo a lui dedicata. L’evento è promosso dal Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca nell’ambito della rassegna “I musei del Sorriso“, in collaborazione con il Comune e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

"Molto volentieri collaboriamo con il Sistema Museale della provincia per la realizzazione di questo evento culturale, che mette al centro uno dei personaggi più illustri di Capannori, una figura che ha una sua centralità all’interno del museo Athena - spiega l’assessore alla Cultura, Francesco Cecchetti - . Sarà l’occasione per diffondere la conoscenza di questo uomo eccezionale, attraverso la narrazione di un importante attore come Alessandro Bertolucci".

"Incontrare Carlo Piaggia è cosa gradevole, ma non semplice. Piaggia è spigoloso: dolce e fermo, socievole e riservato, solitario e amichevole - afferma Alessandro Bertolucci - . I suoi scritti si avvicinano più all’opera di un missionario laico che di un avventuriero. Un esploratore aperto al mondo che scopre, ai popoli che incontra".

Già omaggiato a Capannori con una statua posta vicino alle scuole primarie, Piaggia era nato a Badia di Cantignano. Di umili origini, grazie alla voglia di imparare e ad una ferrea volontà, dopo l’istruzione ricevuta dal parroco del paese, si appassionò alla lettura. All’età di ventidue anni decise di lasciare l’Italia; nel 185657 iniziò il suo viaggio esplorativo lungo il corso del Nilo, partendo da Khartum.

Tornò nel 1860 per ripartire subito per un ultimo viaggio nel Sudan meridionale. Piaggia, contrariamente ad altri grandi esploratori del suo tempo non si fece portatore degli interessi di Stati coloniali e seppe rapportarsi con le culture e le popolazioni locali con grande senso di rispetto. Per informazioni, 0583.428784 - staff.museo @comune.capannori.lu.it.

