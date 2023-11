L’Esercito per tutti. Folla agli stand militari

LUCCA

L’Esercito Italiano ancora una volta grande protagonista dell’edizione 2023 di Lucca Comics and Games: la Forza Armata è anche quest’anno presente alla manifestazione con un dispositivo promozionale in cortile degli Svizzeri che vede per la prima volta schierati a Lucca gli Alpini e la ormai consolidata partecipazione delle Forze Speciali dell’Esercito, coordinati dall’Istituto Geografico Militare giunto al decimo anno di presenza.

Gli uomini e le donne con le stellette presentano in questi giorni gli assetti promozionali interattivi e illustrativi delle specialità operative della Forza Armata.

La novità assoluta di quest’anno è la parete di arrampicata su cui i visitatori, piccoli e grandi, potranno addestrarsi e provare con i previsti dispositivi di protezione direttamente la salita del muro, guidati dai qualificati istruttori Alpini del 9° Reggimento di L’Aquila. L’altro assetto promozionale interattivo è rappresentato da un Veicolo Tattico Leggero ATV in dotazione al 9° Reggimento d’assalto paracadutisti Col Moschin: gli Incursori faranno guidare virtualmente i visitatori in svariati scenari operativi nell’ambito del territorio nazionale e all’estero. E’ inoltre presente un dispositivo promozionale appartenente al Comando delle Forze Speciali dell’Esercito, composto dal 9° Reggimento d’Assalto Col Moschin e dal 185° Reggimento R.A.O. Folgore, con le rispettive dotazioni ed equipaggiamenti di specialità che potranno essere anche provati e indossati dai visitatori.

Completano il dispositivo promozionale un Info Point, con gadget e prodotti editoriali, costituito dal personale del Reggimento Logistico Folgore, a disposizione dei visitatori per fornire anche informazioni utili sui concorsi per l’arruolamento nell’Esercito ed illustrare tutti i profili professionali di interesse della Forza Armata: Ufficiale presso l’Accademia Militare di Modena e Allievo Maresciallo. E sono tantissime le persone che in questi primi due giorni si sono affollati negli stand per provare i mezzi, chiedere informazioni. 350 arrampicata 700 richieste info per corsi 600 battaglia virtuale su mezzi esercito, il tutto nei soli primi due giorni

Per tutti i visitatori, è possibile anche una fotografia ricordo, in uniforme sulla posizione del "saluto militare" e per i più piccoli con la Mascotte dell’Esercito "Vittorio".

Fabrizio Vincenti