L’entusiasmo è di casa: "Siamo felici di partecipare"

Desco pare davvero far rima con entusiasmo. Almeno è quanto emerge da quello che ci hanno detto non pochi titolari di aziende presenti con un loro stand. "Il Desco è un evento davvero tanto atteso per noi - dice Franca Di Palma, dell’azienda agricola Stefano Baisi - partecipiamo dalla prima edizione, diventiamo maggiorenni anche noi e non smettiamo di essere felici di partecipare. Qui riusciamo davvero ad esporre la nostra qualità e a farla apprezzare". E se da una parte c’è chi è storico dell’evento, dall’altra c’è chi partecipa per il primo anno. "Spero che questo sia il primo di molti anni - racconta Beatrice Bravi, delegata provinciale giovani di Coldiretti Lucca, dell’ Azienda Agricola La Capannina - siamo fieri di essere qui e di poterci far conoscere in un’evento di questa portata". Affondando le radici nel territorio lucchese non può mancare la rappresentanza della ‘Strada del vino e dell’olio Lucca, Montecarlo e Versilia’: "E’ importante essere qui e far brillare le nostre radici - afferma Piero Giampaoli - , il territorio lucchese ha tanto da offrire e questo evento lo mostra a pieno, nonostante ci siano anche realtà non lucchesi".

E senza tordelli lucchesi che tradizioni sono? "Noi del Pastificio della Garfagnana - racconta Marco Fontanini - , nonostante collaboriamo già con molte realtà del territorio, siamo fieri di essere dei partecipanti di questo magnifico evento. E’ una vera e propria vetrina e questo ci piace". "È il sesto anno che partecipiamo - dice Angelo Semplice, del Consorzio per la tutela del farro della Garfagnana IGP - , portiamo molti prodotti e siamo fieri che le persone riescano ad apprezzarlo".

Restando alle eccellenze della Garfagnana, L’Antica Norcineria di Ghivizzano resta senza dubbio una delle più amate e conosciute: "Abbiamo prodotti che non hanno bisogno di pubblicità perché parlano da soli - racconta Mariagrazia Polli, dell’Antica Norcineria - sono conosciuti in tutta la lucchesia. Ormai dopo 16 anni siamo orgogliosi di essere presenti e di poter conoscere nuovi clienti per i nostri prodotti". "Per questo secondo anno abbiamo aggiunto un secondo stand, chissà come proseguiremo. È una grande soddisfazione partecipare con i nostri prodotti, - racconta Martina Massaro, di Campagna Amica per La bottega della carne di Montecatini Terme - tanta pubblicità e tante nuove conoscenze".

"Ormai non facciamo più solo gelato - ci racconta Monica Tognetti della Cremeria Opera - , come quando abbiamo iniziato una decina d’anni fa qua al Desco, ora portiamo tutte le nostre specialità, soprattutto i vari gusti dei nostri panettoni che vengono molto apprezzati. Siamo orgogliosi perché mettiamo sempre tanto amore e tanta passione".

Rebecca Graziano