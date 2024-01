L’Ente camerale vende. In arrivo appartamenti al posto di alcuni uffici di Corte Campana

Gli uffici della Camera di Commercio diventano appartamenti. Troppo grande, evidentemente, per le funzioni rimaste in carico dopo l’accorpamento con le “sorelle“ di Massa-Carrara e Pisa avvenuto per dar vita alla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. Un atto, giunto al traguardo il 30 giugno 2022, che ha chiuso la storia di tre Camere di commercio istituite con l’Unità d’Italia, anche se quella di Lucca risale addirittura al 1182. Al tempo si chiamava Corte dei Mercanti ed era l’espressione delle attività che ruotavano intorno all’arte maggiore, quella della seta che già allora vantava un primato, ponendo Lucca alla ribalta mondiale. Quella porta si chiude con il gelido annuncio arrivato ieri proprio dall’Ente camerale presieduto da Valter Tamburini (nella foto in basso) che ha pubblicato l’avviso per la vendita di alcuni appartamenti già destinati a uffici con ingresso da Corte Campana, 12, di proprietà della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest.

La porzione di fabbricato, che si sviluppa su tre piani, una volta destinata ad uffici e non più utilizzata da tempo, sarà oggetto di separazione urbanistica e catastale dalla sede camerale. “Nell’ambito di un processo di razionalizzazione degli immobili non utilizzati, nel rispetto di quanto stabilito dal Piano triennale di investimento 2023 – 2025, è stata avviata procedura per la vendita in tre distinti lotti – specifica la Camera di Commercio – costituiti da appartamenti posti al piano primo, secondo e terzo di circa 150 metri quadrati ciascuno“. L’apertura delle offerte si terrà il 6 maggio 2024; i termini per effettuare il sopralluogo sono fissati al 26 aprile e le proposte di acquisto andranno presentate in busta chiusa entro il 30 aprile 2024 rivolgendosi all’Ufficio Patrimonio della Sede di Lucca. Per il primo lotto il prezzo a base d’asta è fissato a 301mila euro, il secondo a 314mila euro, il terzo a 339mila euro.

Tutta la documentazione sul sito https://tno.camcom.it/avvisi-e-bandi-attuali (0583 976614 – 976668 - [email protected]).

L.S.