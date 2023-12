Legionella al palasport di Lucca, il Comune chiude la struttura

Lucca, 19 dicembre 2023 – È stata firmata l'ordinanza che impone la chiusura a tutte le attività del palazzetto dello sport. Dalle analisi periodiche fatte alle acque presenti negli impianti idrici è emersa infatti in più punti la presenza di legionella.

L'amministrazione comunale lucchese si è attivata per effettuare nei tempi più celeri tutte le operazioni di lavaggio, disinfezione, sanificazione necessarie per ristabilire le condizioni igienico-sanitarie di norma. Il palazzetto resterà chiuso pertanto fino a nuova comunicazione. Le associazioni sportive sono state messe al corrente e l'amministrazione sta lavorando per garantire la continuità delle attività sportive.

Il Comune di Lucca è in contatto con l'Asl Nord Ovest. Per quanti avessero usufruito degli impianti e in particolare delle docce in questi ultimi giorni è consigliabile contattare il medico curante o il pediatra di libera scelta qualora si manifestassero sintomi respiratori quali tosse anche lieve con febbre, dolore toracico e dolori muscolari.