Legambiente rassicura: "Non ci saranno odori"

Sarà utilizzato un procedimento che minimizza gli odori e senza combustione. L’impianto per il trattamento dei rifiuti come assorbenti, pannolini e pannoloni (PAP) che sarà realizzato da Reti Ambiente in collaborazione con Ascit, si propone come la soluzione meno impattante in ottica di economia circolare per questi scarti, da sempre non riciclabili: non ci sarà combustione nell’impianto, e anche per quanto riguarda gli odori il problema sarà minimizzato. Arrivano anche le precisazioni del comitato scientifico di Legambiente, relativamente alla futura piattaforma per il riciclo dei prodotti assorbenti che sarà realizzata a Capannori. Sarà una grande lavatrice, dove pannolini e pannoloni saranno lavati e sterilizzati, poi la cellulosa sarà divisa dalle plastiche, in un procedimento volto a minimizzare gli odori.

"Nel caso specifico, avvenendo il trattamento dei materiali in luoghi chiusi, controllati, depressurizzati, in maniera che la componente odorigena possa essere circoscritta, poi convogliata in filtri che ne abbattono il carico, ciò implica che l’impatto è da considerarsi praticamente nullo sui possibili ricettori all’esterno - spiega Andrea Minutolo, responsabile scientifico Legambiente – quindi la componente odorigena è di fatto circoscrivibile alla sola movimentazione dei rifiuti verso l’impianto".

Il presidente Legambiente Toscana Fausto Ferruzza aggiunge: "Per disinnescare paure, preoccupazioni e diffidenze, occorre la massima trasparenza e il miglior coinvolgimento dei cittadini, bisogna rendere pubblici gli approfondimenti tecnici sul progetto, un processo partecipativo sull’impianto di Salanetti, per neutralizzare la logica del No a prescindere".

Ma.Ste.