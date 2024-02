“L’edizione di Lim 2025. Sarà ancor più lucchese“

Squadra – e programma – che vince non si cambia. E così Lucca in Maschera 2025 riproporrà se stesso in un’evoluzione “lucchese“. “L’idea per Lim 2025 – annuncia l’assessore al turismo Remo Santini – è quella di mantenere la centralità della collaborazione con il Carnevale di Viareggio aggiungendo un tocco in più di lucchesità. Ad esempio, in apertura della sfilata ci saranno le carrozze e i costumi d’epoca legati alla città. D’altra parte i grandi corsi viareggini nacquero a Lucca e solo nel 1840 furono esportati a Viareggio. Il legame tra Lucca e Viareggio è forte e storico. Quindi daremo ancora più spazio a questo magico mix“. Tra i 400 figuranti che hanno sfilato, da ricordare le compagini lucchesi del Corpo Musicale “Giacomo Puccini” di Nozzano, banda ufficiale del Comune di Lucca, la banda La Campagnola di Marlia, e gli Sbandieratori e Musici Città di Lucca. Anche quest’anno l’evento che ha richiamato in città 25mila presenze ha suscitato qualche polemica.

“Chi dice che Viareggio ha mandato a Lucca i suoi scarti dimostra di non sapere che in realtà si tratta dei pezzi più pregiati e rappresentativi del Carnevale. Parlo dell’installazione di piazza Napoleone – evidenzia Santini – che non ha caso si intitola “I Rolling Stones tornano a Lucca“. E parlo della tigre a Palazzo Pretorio che vinse per la sua categoria e che, non a caso, per tre anni è stata scelta come icona e ha campeggiato all’ingresso della Cittadella del Carnevale“.

Anche la presidente della Fondazione Carnevale di Viareggio, Marialina Marcucci ribatte alle polemiche: “Lucca in Maschera 2024 è stato bello e divertente sia per turisti che per i lucchesi. Per inciso noi non mandiamo in giro gli scarti del Carnevale. Stiamo parlando di grandi opere che è un onore ospitare, da Milano a New York, a Chicago e oggi anche a Lucca“.

