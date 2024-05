L’eco della magia tutta in rosa “Grazie a chi ci ha creduto“

Per Confcommercio non ci sono dubbi: “Una bellissima giornata di sport e un nuovo e straordinario momento di promozione per la nostra città”. Il ritorno della tappa di arrivo della corsa rosa dopo 39 anni è propagatrice di sano entusiasmo. “Le immagini trasmesse in tv – così l’associazione di Palazzo Sani – hanno esaltato al massimo la bellezza della città, ingigantita ancor di più dalla giornata soleggiata. Per non parlare del clima respirato sin dal mattino non solo lungo il percorso, ma anche all’interno del centro storico, invaso di persone come accade nei giorni dei grandi eventi”.

“Un ringraziamento doveroso – prosegue Confcommercio – all’amministrazione comunale, per aver creduto in questa operazione, ma anche a tutti i soggetti che hanno poi contribuito a renderla ancor più bella e funzionale: dai commercianti che hanno abbellito strade e negozi del centro e di Borgo Giannotti, passando per le forze dell’ordine e i volontari di protezione civile che hanno vigilato sull’ordine della manifestazione. Senza dubbio una giornata di festa che resterà nella storia della città, come sottolineato dal sindaco Mario Pardini. E che avrà certamente ricadute importanti in termini di immagine e promozione della città in tutto il mondo”.

Se il buongiorno si vede dal mattino non ci dovevano essere dubbi dopo il successo straordinario della pedalata rosa, iniziativa nata da un’idea di Claudio Rossi e sviluppata insieme a Leonello Stefani, Pier Luigi Poli e e Pierluigi Castellani. 710 iscritti ufficiali e 550 maglie rosa distribuite, con il logo dei Gelati di Piero, hanno consacrato il successo della pedalata rosa che si è svolta la sera prima del Giro. Complice anche il buffet offerto dall’azienda Tambellini e al supporto degli sponsor come Martinelli Luce, Sanital Light, Centro commerciale Le Mura e il Caffè delle Mura. Cordata vincente.

L.S.