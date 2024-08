Le vacanze della terza età “E...state con noi“ a settembre

"E… state con noi", questo il titolo dell’iniziativa promossa dall’assessorato alle politiche sociali del Comune in merito alle vacanze marine previste dall’1 al 15 settembre, che sono rivolte agli anziani soli e alle famiglie che hanno persone non autosufficienti a carico. C’è tempo fino al 19 agosto per iscriversi. Possono partecipare anziani soli e persone non autosufficienti residenti ad Altopascio. Il soggiorno, a cura del Comune, si svolgerà a Lido di Camaiore. Anche per quest’anno, sono previste riduzioni in base alle dichiarazioni Isee: le vacanze saranno totalmente gratuite per le persone ultrasessantacinquenni invalide (Legge 104 del 1992) e per i cittadini con un reddito inferiore ai 3mila euro. Sono previste inoltre quote ridotte in base alla situazione economica, per favorire la presenza del maggior numero di persone possibili. Nella quota di partecipazione sono comprese le spese per il viaggio, pensione completa, animazione e servizio in spiaggia. Questi servi sono a carico del Comune.

"L’impegno, lo sforzo e l’attenzione verso la terza età e le famiglie con disabili a carico continuano a essere un tratto distintivo della nostra amministrazione – spiega l’assessore al sociale Valentina Bernardini - le vacanze estive per gli anziani sono un’occasione di svago, aggregazione, relax, un modo semplice e bello per sviluppare un senso di comunità e di appartenenza". Insomma coniugare lo stare insieme con i benefici evidenti del soggiorno marino, specialmente per le persone della terza età. Gli interessati dovranno inoltrare la domanda all’Ufficio Protocollo del Comune di Altopascio o consegnarla a mano sempre allo stesso Ufficio (palazzo comunale, piazza Vittorio Emanuele, 24) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle ore 12, entro il 19 agosto 2023.

Assieme alla domanda dovranno essere allegati: copia di un documento di identità, attestazione Isee 2024, certificato del medico curante attestante l’idoneità alla partecipazione al soggiorno climatico, oppure l’eventuale certificato di invalidità. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Settore servizi sociali e scolastici al numero 0583/216353. Come ogni anno, sindaco ed assessore andranno a trovare gli anziani altopascesi durante la vacanza per trascorrere qualche ora insieme.

Massimo Stefanini