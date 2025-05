Le “Signore“ della Garfagnana Raduno delle auto d’epoca

Nell’arco di tre giorni si è svolta con successo la III edizione del raduno di auto d’epoca, costruite prima del 1955, "Le vecchie signore in Garfagnana", a cura del Veteran Club Balestrero e dell’Associazione storico-culturale Antiche ruote - Scuderia Conte Carli di Castelnuovo, presieduta da Maurizio Donati. Un evento che collega idealmente alla gara automobilistica Parigi- Rouen del 1894, a cui partecipò il conte Giuseppe Carli con il primo veicolo elettrico italiano dal lui stesso realizzato. La manifestazione ha visto il primo giorno la sosta, a Borgo a Mozzano con visita guidata alle trincee della Linea Gotica e poi vista al paese. Quindi la partenza per Castelnuovo e arrivo a la Lanterna sul piano Pieve per la cena e pernottamento. Il secondo giorno partenza per Careggine con visita al Geo Park "La Bosa" ed escursione alla panchina gigante. Poi partenza per Passo Scala e pranzo alla Ceragetta di Capanne di Careggine. Nel pomeriggio visita guidata alla cava "La Valsora" e al Lago dei Tritoni, oltre la galleria del Passo del Vestito, per poi rientrare lungo la strada d’Arni e visita al lago di Isola Santa e infine a Castelnuovo per il pernottamento.

Dino Magistrelli