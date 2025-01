Le scuole “incontrano“ Guglielmo Petroni. Sfida aperta, premi a tutto il “podio“

Guglielmo Petroni giornalista, scrittore, poeta, pittore: sono aperte le iscrizioni al concorso per studentesse e studenti degli istituti e delle scuole secondarie di II grado della regione Toscana. La Fondazione Banca del Monte di Lucca insieme alla Fondazione Lucca Sviluppo, in collaborazione con il Circolo della Stampa di Lucca, hanno bandito questa iniziativa nell’ambito della mostra documentaria “Guglielmo Petroni. Il segno e la parola”, che si terrà al Palazzo delle Esposizioni di Lucca dal 25 gennaio al 16 marzo 2025, curata da Alessandra Trabucchi con la collaborazione di Giovanni Ricci, con il patrocinio del Comune di Lucca e del C.R.I.C. - Coordinamento Riviste Italiane di Cultura. Il bando è scaricabile sul sito www.fondazionebmluccaeventi.it. La Fondazione Banca del Monte di Lucca fornirà alle scuole partecipanti e ai singoli studenti la possibilità di prenotare visite alla mostra allestita al Palazzo delle esposizioni, oltre a materiali, alcuni riferimenti bibliografici per gli approfondimenti, incontri con studiosi e testimoni nel periodo di apertura della mostra. I premi per la scuola sono: 300, 200, 100 euro rispettivamente al primo, secondo e terzo classificato per ciascuna sezione.