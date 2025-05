Le sculture degli studenti. In mostra a Palazzo Mansi

“Giare d’arte - Figure della memoria“ è la mostra che si inaugura il 14 maggio (e visibile fino al 15 giugno) al Museo Nazionale di Palazzo Mansi e conclude il progetto di arte contemporanea che Sentiment of Beauty odv ha realizzato per le scuole della Provincia di Lucca per l’anno scolastico 2024/25. Il programma dal titolo “Dare Figura” si è articolato in lezioni, visite ai luoghi dell’arte e laboratori, dando risalto alla fase della creazione, del dare figura e forma a un’opera d’arte, momento che segue sempre la fase dell’ideazione.

La mostra vede più di quaranta opere, presentate come un’unica installazione, quasi un’opera collettiva realizzata all’interno del laboratorio “Figure della memoria“ che gli studenti del Liceo artistico e musicale Passaglia hanno realizzato con l’artista Lorenzo Vignoli. Iniziato con una visita al Museo Nazionale di Palazzo Mansi, con l’incontro con la Direttrice Luisa Berretti, la Presidente di Sentiment of Beauty odv Eva Perini e con l’artista Lorenzo Vignoli, il laboratorio si è sviluppato poi negli spazi del Cantiere del Liceo Passaglia, dove gli studenti hanno creato le loro opere.

Il Museo è stato luogo di ispirazione dove è avvenuto l’incontro con dipinti, gessi, bronzi e terrecotte realizzati tra fine Ottocento e metà Novecento da autori e maestranze lucchesi, opere che parlano del nostro passato, indicando al contempo una direzione verso la quale andare. Il materiale scelto per realizzare questo progetto è stata la ceramica, per approfittare anche delle ottime attrezzature di cui è dotata la scuola. Partendo proprio da un elemento utilizzato dall’artista Lorenzo Vignoli in alcune delle sue recenti opere, i ragazzi si sono ispirati alla forma della giara, oggetto vuoto pronto e a raccogliere anche metaforicamente tutto quello che visivamente e concettualmente era stato recepito al museo, quasi a voler rinsaldare un legame tra l’oggetto artigianale e la maestria necessaria per realizzarlo.

Lorenzo Vignoli, nato a Lucca nel 1981, è uno scultore con una formazione giovanile tra gli Stati Uniti e l’Inghilterra completata poi con il diploma in scultura all’Accademia di Belle Arti di Carrara. Ha lavorato sia in Italia che all’estero, sia con committenti privati che pubblici e con gallerie, portando i suoi lavori in diversi Paesi stranieri, in Europa, Stati Uniti, Cina, Brasile e Australia.