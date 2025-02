Le “regole“ dei parchi. Realizzate dai ragazzi

ALTOPASCIO

I parchi pubblici di Altopascio hanno dei nuovi cartelli, appositamente realizzati dai giovanissimi del consiglio comunale dei ragazzi, con il supporto dell’amministrazione comunale e dello spazio giovani di Altopascio. Proprio i primi utilizzatori degli spazi “verdi” hanno pensato, scritto e disegnato le regole da seguire per prendersi cura e rispettare gli spazi comuni del territorio. Il progetto “I guardiani del parco - vivi con noi il parco in-Comune” nasce con lo scorso mandato del consiglio dei ragazzi e arriva a compimento con il gruppo attuale, secondo quel percorso che mira a rendere sempre più protagonisti i giovani altopascesi, in base anche al programma Unicef per far diventare Altopascio la città dei bambini e dei ragazzi. “Dal rispetto dell’ambiente a quello degli altri fruitori dei parchi – spiegano l’assessore Valentina Bernardini e la presidente del consiglio comunale, Rina Romani –, i cartelli seguono questa indicazione per ricordare a tutti, che vivere i parchi pubblici significa prima di tutto averne cura. È stato un percorso sentito e nato proprio dagli stessi ragazzi, che hanno manifestato la necessità di lasciare qualcosa di tangibile e concreto sul territorio. Una volontà che si inserisce anche nel programma Unicef, e non a caso all’inaugurazione era presente anche Silvana Miraglia, presidente Unicef Lucca, per rendere sempre più autonomi e protagonisti della vita cittadina i giovani altopascesi”. I nuovi cartelli sono stati già installati nei parchi principali del capoluogo (parco Aldo Moro, ad Altopascio) e delle tre frazioni, Badia Pozzeveri, Marginone e Spianate e saranno poi sistemati anche negli altri spazi verdi comunali.