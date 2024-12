Le realtà del territorio. Il museo della Marineria

Nel calendario de La Nazione di Viareggio si parla anche del Museo della Marineria è gestito, in convenzione con il Comune di Viareggio, dall’Unione Nazionale Medaglie d’Oro di Lunga Navigazione della Marina Mercantile, diretta dal segretario compartimentale Sirio Orselli. L’Unione ha per soci i naviganti italiani con molti anni di lavoro sui mari del mondo e per questo decorati al merito. Dal 2006, anno dell’apertura del museo intitolato ad Alberto Gianni che fu il capo palombaro dell’Artiglio I°, la gestione di quello spazio così importante per la memoria storica di Viareggio viene eseguita, con scrupolosa cura e rispettando turni di “guardia” proprio come a bordo nave, mediante il supporto di un apposito gruppo di conduzione.

L’equipaggio è formato da quindici volontari che tengono aperta la galleria in orari previsti dall’amministrazione comunale, garantendo il ricevimento dei visitatori e svolgendo funzioni di guida e di controllo all’interno del capannone ricavato dall’ex mercato ittico. I volontari si prendono cura dei reperti, provvedono alle pulizie, mantengono vive le tradizioni marinaresche che sono un tutt’uno con gli ambienti, le vetrine, gli attrezzi, le esposizioni a tema che vi vengono organizzate. La loro ricompensa è l’apprezzamento unanime dei visitatori al momento di uscire da quello storico scrigno.

Le associazioni sono, oltre alle Medaglie d’Oro di Lunga Navigazione, la Lega Maestri d’Ascia e Calafati, l’Associazione Nazionale Marinai d’ Italia, Terra di Viareggio e Il Germoglio. All’interno del museo, e d’estate anche sul lungo canale prospiciente, si svolgono numerose attività di carattere culturale e storico sempre più frequentate da singoli visitatori e da intere comitive. Il luogo delle memoria marinaresca viareggina è lì, pronto ad ospitare iniziative del singolo artista o autore, ma anche mostre ed esposizioni di respiro nazionale come quella recente dedicata a Guglielmo Marconi, cittadino onorario di Viareggio, e al suo panfilo Elettra.

Gli orari del museo: da mercoledì al sabato dalle 15,30 alle 19,30. Domenica dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 19,30. Nei mesi estivi da martedì alla domenica dalle 18,30 alle 23,30.

Walter Strata