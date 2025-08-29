“Le più belle musiche“. Concerti a lume di candela

Torna il nostro Festival di musica classica, “Le più belle musiche del mondo”, che si svolgerà dal 3 settembre al 16 ottobre. Un evento, che gode del patrocinio del Comune di Lucca ed è inserito nel calendario Vivi Lucca, che prevede ben 24 concerti in incantevoli location del centro storico, tra cui Villa Bottini, Auditorium San Romano, Casa del Boia e Auditorium dell’Agorà.

Il festival offre un programma variegato e affascinante, spaziando dalla musica barocca a quella contemporanea. Saranno eseguite opere di compositori celebri come J.S.Bach, G.B. Pergolesi, A.Vivaldi, G.F.Händel, G.Puccini, G.Bizet, F.Chopin, S.Rakhmaninov, P.Tchaikovsky, C.Saint-Saёns, G.Faure, M. De Falla, R.Strauss e molti altri, con una selezione che promette di incantare gli appassionati di musica di tutte le età. Un elemento distintivo di questi concerti sarà l’illuminazione suggestiva, con i musicisti che si esibiranno esclusivamente alla luce di innumerevoli candele. Questa particolare atmosfera creerà un’esperienza unica, immersa in un’atmosfera magica e intima.

I concerti includeranno recital solistici, performance di quartetti e quintetti d’archi, oltre a concerti lirici con cantanti e diversi strumenti. Ogni serata sarà un viaggio emozionante attraverso le sonorità più belle del mondo, all’insegna della qualità e dell’arte. Per maggiori informazioni e prenotazioni 3317310412 o sul sito internet www.musica-infinita.it.