Le maxi biglie con gli eroi della bici. Spuntano le originali installazioni firmate dal genio Karl Kopinski

L’effetto è spettacolare, vagamente nostalgico, assolutamente suggestivo. In occasione del ritorno del Giro d’Italia, a 40 anni dalla vittoria di Francesco Moser, Lucca si tinge di rosa. Sono apparse ieri infatti, in piazza San Michele, in piazzale Verdi e davanti al Caffè delle Mura le prime grandi installazioni dedicate agli eroi dei pedali. Enormi biglie trasparenti e colorate, alte fino a sei metri, per celebrare uno sport bellissimo alla maniera di Lucca Comics & Games, richiamando alla memoria i giochi che molti facevano e fanno ancora sulla spiaggia.

Le installazioni riproducono alcune delle opere realizzate dall’artista inglese Karl Kopinski, che saranno incluse all’interno della mostra inedita “Karl Kopinski: Wearing the Pink” visitabile dal 3 al 12 maggio nella chiesa di San Franceschetto. Grande appassionato di ciclismo e amico storico di Lucca Comics & Games, Kopinski ha creato una serie di ritratti tra i quali gli indimenticabili Gino Bartali, Fausto Coppi, Francesco Moser, Marco Pantani, Eddy Merckx e i campioni contemporanei Mark Cavendish, Bob Jungels, Bradley Wiggins e Tadej Pogačar.

La mostra, visitabile a ingresso gratuito, sarà inaugurata venerdì 3 maggio alle 17 (presente anche Kopinski) ed è stata realizzata grazie al supporto di aziende partner che con entusiasmo hanno abbracciato il progetto dal suo nascere, a partire da Cmon (azienda leader del settore gioco e grandi amici dello stesso Karl Kopinski e di Lucca Comics & Games), che ha realizzato il catalogo ufficiale, acquistabile presso gli spazi espositivi: “Collaborare con Lucca Crea a questa esposizione è un’opportunità eccezionale per mostrare un lato inedito del talento di Karl, artista che ha influenzato tutto il mondo del gioco con le sue opere.” sostiene David Preti, Chief Operating Officer di Cmon.

E poi ancora Fosber, che si è messa in gioco realizzando le installazioni e tramite Nicolò Giusti, Responsabile Marketing e Comunicazione ricorda: “Quando ci è stata presentata questa iniziativa del tutto ‘out of the box’ che, valorizzando il territorio di Lucca, unisce transmedialità, fantasia, storia, cultura e sport, abbiamo subito compreso il suo valore e abbiamo desiderato farne parte, per omaggiare il passaggio in rosa. La mostra ‘Karl Kopinski: Wearing the Pink’ e le 12 installazioni artistiche sono un modo innovativo per avvicinare al Giro d’Italia anche chi non lo segue, e allo stesso tempo un invito per coloro che non la conoscono a scoprire l’arte Fantasy, in una contaminazione tra due mondi che si scoprono non essere poi così distanti”. Ringraziamenti alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, a Grimaldi Impianti, Paolini Digital Print e Sport Promotion per aver affiancato il gruppo di lavoro. Il conto alla rovescia per l’arrivo della carovana rosa (l’8 maggio), è scattato.

Laura Sartini