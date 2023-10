Le lezioni di inglese secondo il re dei social anglo-lucchese Gerard Malanca . Oltre 120mila follower seguono su Facebook e Instagram i suoi corsi

Lezioni “pop“ e video divertenti, Gerard Malanca conquista i social con il suo metodo d’insegnamento speciale e divertente. Lucchese, classe 1985, Gerard Malanca nasce da mamma britannica e padre italiano e tra il 2017 e il 2018 apre la sua scuola privata d’inglese a Lucca, messa poi in ginocchio, come molte attività, durante la pandemia. Che rinasce in una nuova veste due anni fa, in un crescendo di fama e di lavoro.

"Ho sempre odiato le lezioni di inglese noiose e monotone - ha raccontato Gerard - e mi annoiavo persino io che dovevo insegnarle, figuriamoci gli studenti. Così ho deciso di farle diventare divertenti e dinamiche e ciò era già molto apprezzato anche prima dei social". E poi il boom di seguaci su Instagram e Facebook, ad oggi circa 120mila, la salvezza per la scuola di Gerard dopo la pandemia: i suoi canali social prendono il volo e conquistano l’attenzione e i cuori dei follower.

"Se non pubblico per un giorno si preoccupano - continua Gerard - . Ho un pubblico ampio, che giustamente pretende molto, io devo solo riuscire a dividermi tra i video e i corsi online per aziende e persone. È come se facessi due lavori uno più impegnativo dell’altro. Sono felice di far imparare divertendo, era questo il mio scopo e ora con il nuovo format “English for ladies“ credo di poterci riuscire davvero".

Il nuovo progetto è completamente dedicato alle donne e ai loro modi di dire: dalle manager alle libere professioniste, fino alle studentesse e alle mamme multi-tasking che hanno voglia di dedicarsi del tempo. “English for ladies“ è realizzata con l’attrice e presentatrice Ilaria Fratoni. Una serie divertente, che aiuta ad imparare i vocaboli e le espressioni di uso più frequente nella vita quotidiana “al femminile“, dai termini legati al mondo del beauty fino a quelli legati ai viaggi e all’abbigliamento.

"È bello lavorare con Ilaria, è una professionista - dice Gerard Malanca - : i nostri video stanno riscuotendo successo nel mondo femminile e questo mi fa ben sperare. Dietro ad ogni video c’è grande impegno e dedizione, scegliamo le musiche giuste, con testi specifici, contenuti che siano accattivanti, che piacciano e divertano". Il mantra di Gerard resta sempre lo stesso, "English in a pocket, anytime anywhere" ("L’inglese in tasca, sempre e dovunque"), i suoi video sono completamenti pensati per chi ha poco tempo, ma non rinuncia ad imparare ogni giorno l’inglese, in piccole pillole.

Rebecca Graziano