Le foto di Paolo Pacini all’asta di beneficenza “Brevi di-stanze“ aiuta i bambini down

Domenica alle 18 evento un benefico al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca chiuderà la mostra fotografica “Brevi di-stanze (una città da sfogliare)” di Paolo Pacini. Le opere infatti saranno donate per raccogliere fondi da destinare alle attività dell’associazione “l’Amore non conta i cromosomi” Aps. L’associazione è nata nel 2016 dall’unione di alcune famiglie con figli con la Sindrome di Down che hanno iniziato a frequentarsi per finalità di mutuo aiuto ed hanno poi sentito la necessità di costituire un’associazione, che conta oggi sull’aiuto di una rete di volontari.

E possibile fare offerte fin da oggi, lasciando i dati al Palazzo delle Esposizioni, oppure direttamente domenica all’Auditorium.

Venerdì 21 giugno ore 17.45 l’evento “La città vista dai bambini”, una mostra realizzata in collaborazione con Artebambini, che racconterà come i bambini che hanno partecipato ai laboratori intorno alla mostra “Brevi di-stanze (una città da sfogliare)” vedono la città di Lucca, attraverso foto e commenti. La mostra, curata da Paolo Bini, realizzata dalla Fondazione Lucca Sviluppo e con il patrocinio del Comune di Lucca, Lucca Summer Festival, We Love Ph, Fiaf (Federazione italiana associazioni fotografiche), prosegue ad ingresso libero fino a domenica 16 giugno, (orari: mart/dom con 15/19). Quattro le sezioni in cui è organizzata: “L’intervallo delle ombre” è il racconto iniziato durante la pandemia: dalla finestra della redazione in cui lavora Pacini, affacciata su una piazza prima vuota e poi affollata, le ombre si muovono di conseguenza e vengono catturate dallo scatto fotografico. “Mura, l’oasi degli uccelli”: approfittando dell’intervallo della pandemia e del progetto dei corridoi ecologici, anche la fauna urbana si è arricchita di nuova vita, intorno alle storiche Mura. “Visioni urbane in bianco e nero / Visioni urbane a colori”: ecco le mura, i monumenti, i palazzi storici fanno da contrappeso immobile allo scorrere della vita quotidiana, tra pieni e vuoti, luci e ombre, atmosfere a volte oniriche; “La città della musica Lucca – Lucca Summer Festival”: Pacini racconta i grandi nomi della musica mondiale che hanno incontrato il suo obiettivo negli anni. Una serie di citazioni accompagna il visitatore nella lettura degli scatti, dai Rolling Stones a Alda Merini, passando da Giuseppe Ungaretti, lucchese di origini e memoria.