Le cose grandi iniziano da piccoli. Il consiglio comunale giovane

Il Consiglio Comunale dei ragazzi (CCR), è una realtà che possiamo ormai trovare in diversi paesi europei ed ha lo scopo di coinvolgere direttamente gli stessi nella vita del proprio territorio, attraverso una partecipazione libera, autonoma e non dipendente da schemi di partito o politici. È fondamentale che i rappresentanti dei ragazzi siano in contatto con i coetanei che li sia per ricevere suggerimenti, che per informarli delle decisioni adottate; gli adulti, e in particolare con i “colleghi” del Consiglio Comunale “tradizionale” i quali possono fornire preziosi suggerimenti e chiarire i vari ruoli istituzionali come il sindaco, e gli assessori. Il CCR deve essere la sede dove i ragazzi elaborano proposte per migliorare la città o il paese in cui vivono, collaborano per prendere decisioni, cercano soluzioni a problemi che li riguardano, portando il contributo di tutti i ragazzi delle classi interessate. Il progetto CCR vuole mettere la scuola al centro dello sviluppo di una cittadinanza attiva e responsabile.

Quest’anno per la prima volta, nel Comune di Capannori, si sono svolte le elezioni pubbliche del Consiglio Comunale Studentesco, ossia è stato eletto il sindaco e gli assessori che rappresentano gli istituti scolastici partecipanti: Istituto Comprensivo “Carlo Piaggia” Capannori, Istituto Comprensivo “Don Aldo Mei” S.Leonardo in Treponzio, Istituto Comprensivo Camigliano Capannori, Istituto Comprensivo “Ilio Micheloni” Capannori. Nel mese di febbraio, ogni plesso ha presentato i propri candidati a sindaco, ognuno dei quali ha esposto il proprio programma agli alunni della propria scuola. Gli studenti di ogni plesso hanno espresso la loro preferenza, seguendo le indicazioni di voto fornite dal Comune: un candidato maschio e una canditata femmina per ogni scuola. Il giorno martedì 6 Febbraio 2024 tutti i candidati sono stati convocati dal sindaco di Capannori Luca Menesini, dal presidente del consiglio comunale Gigliola Biagini e dall’assessore alla pubblica istruzione e cultura Francesco Cecchetti, nella Sala del Consiglio del Comune di Capannori, affinchè potessero presentare pubblicamente i loro programmi elettorali. È seguita la votazione del sindaco in forma anonima. La fine dello spoglio elettorale ha portato a noi alunni della Scuola Primaria di Pieve S.Paolo, una splendida notizia e orgoglio: la nostra compagna Gemma Cardinotti (classe 5A) è ufficialmente sindaca del Consiglio Comunale Studentesco di Capannori! Gli incontri presso le sedi comunali sono però continuati per eleggere e definire le diverse commissioni e gli assessori che le presiedono; anche qui la nostra Scuola di Pieve S.Paolo si è distinta, perché il nostro compagno Cristian F. M. Kurukulasuriya (classe 5A) è tra gli assessori eletti nella commissione della multimedialità.