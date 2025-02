Le aziende incontrano il mondo della ricerca

Ancora un’iniziativa da parte della scuola Imt Alti Studi Lucca che il prossimo 21 febbraio ospiterà l’evento “JoTTO Fair”, la giornata in cui il mondo delle imprese incontra i protagonisti della ricerca di sei scuole universitarie a ordinamento speciale. Si tratta delle sei eccellenze italiane rappresentate dalla Scuola normale superiore, Scuola superiore Sant’Anna, Scuola Imt Alti Studi di Lucca, Scuola universitaria superiore Iuss di Pavia, Sissa – Scuola internazionale superiore di Studi avanzati di Trieste e Gran Sasso Science Institute (Gssi) dell’Aquila.

L’iniziativa di “JoTTO Fair 2025” è quella di presentare alcuni dei prodotti delle ricerche di punta, promuovere e supportare la nascita di collaborazioni, favorire il trasferimento di tecnologia ed innovazione dall’alta formazione universitaria al comparto delle industrie e delle imprese.

L’edizione di quest’anno, si legge in una nota congiunta delle sei Scuole, "si aprirà con i saluti istituzionali del rettore della Scuola IMT, Lorenzo Casini, e a seguire, di Sibilla di Guida, delegata alla terza missione; nella mattinata i vari gruppi di ricerca presenteranno, all’interno di sessioni tematiche, i propri risultati nella forma di pitch, seguiranno nel pomeriggio gli incontri con i vari operatori di settore, dove i ricercatori potranno approfondire e valutare progetti di collaborazione con le imprese".

Le aree tematiche coinvolte nell’iniziativa sono di stretta attualità e importanza; vanno dall’Intelligenza artificiale, al patrimonio culturale, dalla chimica computazionale, all’Information and communication technology (ICT). E ancora, Life Sciences (tecnologie biomediche, biotecnologie, farmaceutico, neuroscienze), Meccanica e nuovi materiali, Nanotecnologie, Robotica e Biorobotica, Scienze Agrarie, Scienze Sociali e Umanistiche, Soft Matter, SpaceTech, Fotonica.

Prosegue la nota: "Alla scorsa edizione di JoTTO fair del 2023 hanno partecipato 57 ricercatori e 40 tra imprese e investitori e sono stati circa cento gli incontri one to one in cui sono state discusse le opportunità di collaborazione. Come per le scorse edizioni, gli incontri tra ricercatori e imprese sono organizzati e gestiti attraverso la piattaforma gratuita b2match: https://jotto-fair-2025.b2match.io/. Per poter partecipare attivamente tramite piattaforma è necessario procedere alla registrazione, la cui la scadenza è fissata al 18 febbraio 2025. Attraverso la piattaforma sarà possibile anche inviare le proposte di match-making ad altri utenti iscritti fino al 20 febbraio 2025.

L’iniziativa vede il patrocinio della Regione Toscana, Comune di Lucca, Comune di Pisa, Provincia di Lucca, Provincia di Pisa, Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Confindustria Toscana Nord, CNA Lucca, Unione Industriale Pisana, Netval, Polo Tecnologico Lucchese, Comune di Capannori, Parco Scientifico Capannori, Polo Tecnologico di Navacchio, Polo tecnologico di Pontedera, Fondazione Toscana Life Sciences, ARTES 4.0, EELISA.

M.G.