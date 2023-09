“L’azienda storica Cardini motori verso la chiusura Oltre venti lavoratori senza lavoro e senza stipendio“

“Allontanati dal lavoro mercoledì scorso i lavoratori della Cardini Rettifiche Motori e ricambi di Capannori dalla proprietà che ha annunciato la consegna dei libri contabili in tribunale“. Notizia choc quella che arriva da Fiom Cgil e riguarda la storica azienda attiva in via del Marginone da oltre 70 anni. “Oltre 20 i lavoratori colpiti a sorpresa dalla decisione aziendale di chiudere l’attività storica di Capannori, anche famiglie intere che da un momento all’altro si ritroveranno senza lavoro e senza stipendio, peraltro atteso da circa due mesi – così Fiom Cgil –. Un comportamento deplorevole che testimonia il poco rispetto per coloro che fino a due giorni fa hanno garantito fatturato, qualità e un lavoro da leader del settore. Come Fiom Cgil sollecitiamo il tribunale a procedere rapidamente agli adempimenti del caso, non si possono lasciare i lavoratori in un limbo, senza stipendio, senza lavoro e senza nemmeno la disoccupazione“.