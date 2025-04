L’azalea del Borgo. Via al fine settimana colorato dai fiori

Successo per il convegno ’’L’Azalea di Borgo a Mozzano: un fiore al centro di una intera comunità’’ che mercoledì scorso ha aperto la settimana della mostra-mercato dell’Azalea in programma oggi e domani. L’iniziativa è stata organizzata da anci Toscana, Comune di Borgo a Mozzano e Gal Montagnappennino ed è stata l’occasione per raccontare la storia e l’importanza della coltivazione dell’azalea per tutto il territorio.

Al convegno hanno partecipato il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, Alessio Mugnaini, delegato politiche agricole e forestazione di Anci Toscana e sindaco di Montespertoli, Marina Lauri, presidente Gal Montagnappennino, Paolo Michelini sindaco di Bagni di Lucca e presidente Unione del Comuni Media Valle del Serchio e Raffaella Mariani, sindaco di San Romano e presidente ambito turistico Garfagnana Valle del Serchio. Francesco Mati, titolare dell’azienda agricola Piante Mati, ha parlato dell’azalea e degli aspetti tecnici della sua coltivazione.

A seguire, sono stati trattati gli aspetti storici, economici e sociali della mostra-mercato dell’azalea con Piergiorgio Pieroni, Gabriele Matraia già Sindaco di Borgo a Mozzano, Angelo Bertacchini in ricordo di Anna Fancelli Gigli ’la mamma dell’azalea’, Anna Alfreda Medici, azienda florovivaistica Medici Anna Alfreda e Tommaso Bambini dell’I.I.S "Carrara – Nottolini – Busdraghi. La seconda sessione, invece, ’’Azalee e non solo: le opportunità del territorio’’, è stata introdotta e coordinata da Simona Girelli, assessora al turismo e alla promozione del territorio del Comune. Al termine dell’iniziativa si è tenuto un rinfresco offerto dalla cooperativa di comunità di San Romano e dai vignaioli cantina Macea, cantina Gigli, cantina Le Luci.

Marco Nicoli