Lavoro: Open Day speciale. Una giornata dedicata alle professioni di industria e artigianato

Il Centro per l’Impiego di Lucca organizza per mercoledì 15 maggio dalle 9 alle 12.30 un “Open day delle professioni dell’industria e dell’artigianato“. Possono presentarsi persone con e senza esperienza, disponibili e motivate a lavorare in questi settori. I profili ricercati sono: elettricisti, tecnici elettronici, idraulici, falegnami, saldatori, caldaisti e frigoristi. Le persone interessate possono presentarsi, con un curriculum aggiornato, al Centro Impiego di Lucca, in via Vecchia Pesciatina, angolo via Lucarelli a San Vito. E’ inoltre possibile, previa registrazione, caricare il proprio curriculum vitae sul Portale Toscana Lavoro - Cod. Offerta LU- 223480. Per informazioni è possibile telefonare al numero 055 19985101 oppure inviare una mail a: [email protected] Tutti i cittadini/e sono invitati/e a partecipare.

L’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego offre una ampia gamma di servizi, sul territorio regionale, dedicati alle persone e alle imprese. Attraverso programmi innovativi e soluzioni su misura, l’Agenzia sostiene, attivamente, sia i cittadini in cerca di occupazione che le imprese che ricercano personale, favorendo l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro e l’inclusione sociale. I Centri per l’Impiego rappresentano, quindi, dei veri e propri punti di riferimento per i cittadini e le imprese e si impegnano ad innovare e porre in essere iniziative per andare incontro alle nuove esigenze del mercato del lavoro.

In tale ottica e grazie anche al piano di potenziamento dei Cpi, l’Agenzia promuove ed organizza regolarmente, una serie di attività tra cui recruitment day e open day territoriali, dedicati a supportare le persone in cerca di lavoro o di una nuova occupazione e le imprese in cerca di personale. I Recruitment day si attivano su richiesta di un’impresa che ha una vacancy da ricoprire.

Dopo un’attenta analisi del fabbisogno di personale, con il supporto del personale del Centro per l’Impiego, viene elaborato un job profile e l’offerta viene pubblicata sul Portale Toscana Lavoro. I candidati vengono intervistati e, se ritenuti in linea con il profilo ricercato, in termini di hard e soft skills, avranno l’opportunità di sostenere un colloquio con l’Azienda.

Gli Open day sono delle “giornate aperte” finalizzate ad incontrare delle persone che hanno le caratteristiche e la motivazione per lavorare in un determinato ambito, settore produttivo oppure in una determinata professione. I cittadini/e interessati/e possono sostenere un colloquio conoscitivo motivazionale, con un orientatore esperto e verificare le offerte di lavoro disponibili. Le candidature acquisite nel corso dell’evento, verranno inserite in una Banca Dati e segnalate alle aziende del territorio per attuali o future ricerche di personale. Insomma, vale la pena tentare e farsi avanti.

Informazioni sui prossimi eventi e iniziative, sono reperibili sul sito di Arti all’indirizzo https://arti.toscana.it/ e sui profili social (Facebook, Instagram, Linkedin, Tiktok Le offerte di lavoro sono pubblicate sul portale Toscana Lavoro: https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/.