Lavori sulla strada di Arni. Senso unico alternato in località Pollaccia

Arriva dall’Unione Comuni Garfagnana l’informativa sull’inizio dei lavori di messa in sicurezza sulla Sp10, conosciuta anche come Strada di Arni. Da lunedì scorso e fino al termine dei lavori di messa in sicurezza della viabilità la Provincia di Lucca ha, infatti, emanato un’ordinanza che prevede l’istituzione del senso unico alternato a vista sulla SP10 "di Arni" in località Pollaccia, oltre al divieto di transito dei mezzi con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, per permettere i lavori sulla frana attivatisi nello scorso fine settimana. Una misura che si è resa necessaria appunto per ripristinare le condizioni minime di sicurezza dopo la grossa frana a monte che ha interessato la strada provinciale a seguito della forte perturbazione dei giorni scorsi. L’intervento servirà a rimuovere il materiale franato e a riaprire la chiavica di attraversamento della viabilità provinciale, necessaria al corretto deflusso delle acque e occlusa a causa della forte perturbazione che, nella notte tra il 17 e il 18 aprile, ha interessato il nostro territorio con elevati valori di pioggia cumulata.

L’ordinanza è stata emanata proprio per consentire una corretta esecuzione delle lavorazioni, la sicurezza dei veicoli in transito nonché quella degli addetti ai lavori, a causa della ristrettezza della carreggiata e della poca stabilità della stessa in quanto parzialmente crollata.

L’amministrazione provinciale di Lucca ha provveduto all’installazione degli appositi sbarramenti, della segnaletica di informazione e della prescritta segnaletica di preavviso, che sarà variata tempestivamente in funzione dell’avanzamento dei lavori fino alla totale riapertura della viabilità.

Fio.Co.