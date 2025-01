Lavori sul Brennero, Bertieri chiede incontro al Prefetto con i commercianti

Lavori sulle strade e antenna 5G. Richieste di chiarimenti arrivano per due questioni che riguardano il territorio. In merito ai lavori, a seguito di informazioni ottenute da Yamila Bertieri, consigliere comunale di opposizione a Borgo a Mozzano, con oggetto l’inizio dei lavori del cantiere che riguarda la Statale del Brennero 12, la Bertieri ha scritto al Prefetto per chiedere un incontro insieme ai commercianti della zona, che da giorni esprimono dubbi e perplessità sulla questione.

"Vogliamo capire meglio - spiega - come verrà strutturata la messa in sicurezza durante l’operazione di intervento per il tratto di strada interessato (pare dal Ponte del Diavolo fino al bivio o poco più di Corsagna). Se la strada verrà chiusa totalmente o a senso unico alternato". "Condividiamo - aggiunge - l’azione di mettere in sicurezza la Statale oggetto sempre più di cedimenti stradali e frane, soprattutto nel periodo invernale e che già tre anni fa hanno causato la sua chiusura di circa tre mesi ma, a nostro avviso una chiusura totale prolungata per diversi mesi potrebbe creare grossi disagi e malumori da parte dei cittadini e/o danneggiare economicamente parte delle attività commerciali di Chifenti e Bagni di Lucca, peggiorando la già delicata situazione economica del territorio. Confido nell’interessamento del Prefetto e mi auguro che accetti la nostra richiesta di incontrarci".

Intanto il comitato Ambiente Diecimo “No Antenna“ torna a farsi sentire per la questione antenna 5G. "È notizia certa che pochi giorni fa - si legge in una nota - sono iniziati i lavori per l’installazione di una struttura adibita al 5G sul territorio di Diecimo. Ricordiamo che è stato voluto un piano antenne votato dal Consiglio comunale, per tutelare il territorio di fronte alla presenza di tali strutture (in base anche a quanto contenuto nelle normative), incidendo in anticipo sulle nuove installazioni, prima che vengano realizzate dai gestori, con l’impegno, però, da parte dell’amministrazione, di informare la popolazione su eventuali novità anche riguardo ai siti previsti dal piano stesso. Quello che ci amareggia è la mancanza di sinergia nell’informare sulle nuove richieste da parte delle compagnie telefoniche".

Marco Nicoli