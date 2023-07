Lavori spediti al ponte Lombardini A fine luglio conclusa la prima parte

Procedono spediti i lavori di manutenzione programmati dalla Provincia di Lucca del Ponte Lombardini nel centro abitato di Barga, sulla strada provinciale 7 di Barga. A renderlo noto è l’amministrazione comunale dopo un sopralluogo sul cantiere aperto da parte del sindaco di Barga, Caterina Campani e dell’assessore ai lavori pubblici, Pietro Onesti. Entro la fine di luglio , fanno sapere Campani e Onesti, saranno terminati gli interventi al ponte nella parte inferiore: dopodiché il cantiere si sposterà nella parte superiore, coinvolgendo anche al totale rifacimento dei marciapiedi caratterizzati dalla note mattonelline rosse spesso oggetto, anche di critiche a causa della loro scivolosità nei giorni di pioggia e l’intera sistemazione della viabilità. Il tutto con l’obiettivo di essere pronti e completamente operativi per l’inizio delle scuole. L’intervento prevede un investimento della Provincia di 265mila euro di provenienza del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

I lavori prevedono il ripristino delle porzioni di muratura mediante demolizione e ‘ricucitura’ delle parti danneggiate in maniera localizzata e la successiva ristuccatura del paramento murario. Inoltre: il ripristino del calcestruzzo, la idropulitura di tutte le superfici, l’applicazione di anticorrosivo per le armature esposte, il ricollegamento di parte di armature ritenute non idonee, nonché il ripristino delle parti di calcestruzzo mancanti , la scarificazione del manto stradale, impermeabilizzazione della soletta in cemento armato e la ripavimentazione della carreggiata, oltre alla ripulitura e al rinnovamento dei marciapiedi, e delle ringhiere protettive.

Per il rinnovamento dei marciapiedi c’è anche l’impegno del comune di Barga a rivedere tutta la pavimentazioni dei marciapiedi anche oltre il ponte, verso Largo Roma: "Stiamo verificando – spiegano sindaco e assessore - le disponibilità economiche per proseguire la riqualificazione dei marciapiedi lungo la provinciale, in continuità quindi con quanto farà l’amministrazione provinciale, per riqualificare complessivamente la viabilità di accesso al centro di Barga".

I due amministratori comunali rivolgono poi un ringraziamento alla Provincia di Lucca per l’attenzione alle problematiche dell’infrastruttura che collega la parte nuova di Barga al centro storico, poichè l’intervento va di pari passo con la riqualificazione complessiva del parco Kennedy, quasi concluso, manca solo parte che riguarda la realizzazione di un campetto, sotto il ponte che realizzeranno non appena sarà terminato il cantiere.