Lavori notturni per asfaltare i viali. Ora è la volta di viale Castracani

Vanno avanti i lavori notturni di asfaltatura. La scorsa settimana è stato rinnovato il fondo stradale in via del Brennero fra via Matteo Civitali e via Umberto Dianda, in viale Carlo del Prete nel tratto compreso tra via Arturo Marchi e Porta Santa Maria. Ieri notte viale Castracani nel tratto compreso tra la rotonda di via Dante Alighieri e il semaforo di via Nicola Barbantini.