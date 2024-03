“Lavori infiniti e poco idonei per il marciapiede di via Gramsci“

I lavori per completare il nuovo marciapiede di via A. Gramsci, traversa di viale Marconi a fianco dello stadio, non finiscono mai. “Dopo la nostra segnalazione fatta alla fine di novembre 2023 – così Impegno Civico –, dopo che il rifacimento del marciapiede si era protratto per mesi ed era stato ultimato da oltre trenta giorni, in particolare il tratto davanti alla scuola, tra la circonvallazione e via Grandi, veniva riaperto. Dalla fine di novembre sino a un mese fa veniva ultimato il marciapiede di via Gramsci da via Grandi a via Pellicci ad eccezione dell’asfalto dei passi carrabili, ciò sembra dovuto a non specificati lavori alle tubazioni del gas. Ci domandiamo e chiediamo, ma a sei mesi dall’inizio dei lavori non si sapeva che occorreva fare quest’opera per poter asfaltare?“.

“Rileviamo inoltre – così Impegno Civico – un grave errore progettuale nella realizzazione degli accessi carrabili che crea

pericoli ai condomini che devono accedere alle loro proprietà. Sono talmente stretti che un’autovettura, come riferitoci da una signora che abita in uno dei fabbricati con accesso da via Gramsci, deve superare la mezzeria della strada per non rovinare le gomme salendo sui cordoli ad angolo pressoché retto. Di conseguenza per accedere al fabbricato il conducente ha due soluzioni: non rispettare il codice della strada allargandosi verso il centro superando la mezzeria con possibili scontri frontali, oltre a rischiare, svoltando a sinistra per accedere al fabbricato, di essere investito sulla fiancata destra da chi sopraggiunge nella medesima direzione di marcia, oppure montare sui cordoli di cemento mettendo a repentaglio la propria incolumità, danneggiando i pneumatici. Chiediamo al Sindaco e all’Assessore ai Lavori Pubblici – conclude Impegno Civico – quando finiranno i lavori e cosa intendono fare per rendere sicuri gli accessi“.