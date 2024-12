Lavori incompleti sulla via Sarzanese a Lucca: pericolo per i cittadini

A Santa Maria a Colle, davanti il Bar della salute, l’Anas ha fatto un lavoro sulla via Sarzanese ripristinando la copertura del fosso sottostante la strada. Purtroppo il lavoro non è stato terminato, così da molti mesi questo tratto di via versa in condizioni disastrose.

A segnalarcelo è il Partito Socialista Italiano di Lucca, che ha aggiunto: "In particolare, le griglie che sono state installate per raccogliere l’acqua piovana sono più alte dell’asfaltatura attuale e in questa maniera sono pericolose e oltretutto non svolgono il compito che gli è assegnato. Essendo questa strada collocata nel Comune di Lucca, l’Amministrazione comunale dovrebbe prendere contatto e sollecitare l’Anas per finire i lavori, segnalando che in questo momento sono una fonte di pericolo per la popolazione.

Al Sindaco di Lucca - conclude il gruppo - è stata recapitata una petizione popolare firmata da molti abitanti della zona in cui si parla del grave problema e in cui gli si chiede un suo intervento presso l’Ente gestore della via statale in questione."