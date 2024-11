Lavori di regimazione idraulica. Interventi sul Rio di Gragnano

Un importante intervento di regimazione idraulica interesserà il Rio di Gragnano in corrispondenza di un tratto di Via della Chiesa. Finanziati dalla Regione Toscana per un importo di 150mila euro, i lavori saranno affidati per fine dicembre, con l’apertura del cantiere nel febbraio 2025. "All’interno di un tratto del rio, in corrispondenza di via della Chiesa, a causa di una scarsa manutenzione è presente una vegetazione arbustiva e arborea che ha ristretto la sezione del corso d’acqua e ha dato luogo a fenomeni di erosione delle sponde – spiega il vice sindaco con delega ai lavori pubblici, Matteo Francesconi-. Con questo importante intervento andremo a ripulire l’alveo, riportandolo al suo normale stato e a ripristinare il regolare decorso delle acque. Interventi di questo tipo saranno realizzati nel 2025 anche in altre frazioni del territorio".