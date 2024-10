Lavori alla scuola media di Fornaci. Terminati gli interventi all’esterno

Edilizia scolastica. Il Comune di Barga ha ultimato nelle settimane scorse l’intervento per oltre 100 mila euro che ha permesso la completa riorganizzazione e riqualificazione dell’area esterna delle scuole medie di Fornaci di Barga. Un intervento da 105 mila euro che ha permesso di effettuare una bonifica dei terreni a verde che era programmata e di realizzare nell’occasione una migliore organizzazione degli spazi esterni, andando soprattutto a distinguere gli accessi che riguardano gli studenti della scuola, da quelli che invece, sul retro dell’edificio, riguardano l’ingresso, ora con una rampa dedicata, all’edificio preparazione pasti della mensa centralizzata comunale.

Tutto è partito, come ha reso noto il comune di Barga a suo tempo, appunto dalla necessità di effettuare una bonifica dei terreni a verde della scuola media dopo che era stato riscontrato un moderato superamento delle concentrazioni di alcuni metalli, che, ancor minimo e senza rischio, risultava sopra i limiti di legge.

I valori erano emersi da una caratterizzazione dei terreni di Fornaci intrapresa dal comune di Barga nel 2021 ed Il Comune aveva subito adottato tutti gli accorgimenti per la messa in sicurezza temporanea dell’area. Della situazione erano stati a suo tempo debitamente informati i genitori come era stato comunicato, che il comune avrebbe provveduto alla bonifica dei terreni. Così è stato ma approfittando dell’intervento è stata decisa anche la riorganizzazione degli spazi esterni.

"Per quanto riguarda l’opera – spiega la sindaca di Barga Caterina Campani che ha seguito gli interventi insieme all’assessore alla scuola Lorenzo Tonini - nella parte posteriore in particolare è stato modificato e reso autonomo l’accesso all’edificio della cucina mentre sulla parte anteriore è stato riqualificato e migliorato l’ingresso pedonale per i ragazzi".

I lavori si sono conclusi come era previsto con l’inizio del nuovo anno scolastico. Restano ora da fare alcuni interventi di miglioramento della recinzione esterna della scuola in un secondo lotto.