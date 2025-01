Lavori alla rete idrica. Acqua sospesa giovedì dalle 8.30 fino alle 17

Geal SpA comunica che a causa di lavori sulla rete idrica, giovedì 30 gennaio dalle ore 8.30 fino alle ore 17 potrà essere sospesa l’erogazione dell’acqua o si potranno verificare cali di pressione, nella zona di S.Alessio, via della Chiesa; S.Alessio, via di Sant’Alessio, via dei Malfatti, trav Prima di via Piana. Abitanti presunti interessati: 143. Al ripristino della fornitura potranno verificarsi fenomeni di intorbidamento destinati a scomparire in breve tempo.

Per informazioni consultare il sito internet www.geal-lucca.it o contattare il numero verde 800 282172.