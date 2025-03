Lavori a scuola. Protestano i genitori

Spostare i bimbi in un altro edificio scolastico per permettere agli operai di effettuare i lavori di ristrutturazione. Una decisione che sembrerebbe sensata e ottimale, peccato che la scuola ’alternativa’ si trovi a quattro frazioni di distanza. Genitori di nuovo sul piede di guerra a Capannori dopo che, nelle scorse ore, il Comune ha comunicato il trasferimento dei bambini dalla scuola dell’infanzia di San Leonardo in Treponzio a quella di Castelvecchio di Compito.

"Un disagio per tanti genitori, – ha commentato una mamma – alcuni non hanno nemmeno la possibilità di farsi aiutare dai nonni. Hanno provato a ’intortarci’, ma le soluzioni che ci sono state proposte non risolveranno il problema". Il Comune, infatti, per venire incontro alle esigenze dei genitori, avrebbe proposto di organizzare dei pulmini. Ma la rabbia dei genitori non si placa: "I nostri bimbi - prosegue - sarebbero dovuti andare nell’immobile dell’Asl di Carraia dove, però, adesso ci sono i ragazzi della primaria di Massa Macinaia che non sono ancora potuti rientrare nella loro scuola. I lavori alla primaria, infatti dovevano già essere terminati due mesi fa".

"Nonostante sappiano - conclude - che i nostri figli fanno il tempo pieno, nel progetto che ci è stato mostrato all’incontro tra genitori e tecnici del Comune, hanno dimenticato di inserire uno spazio per la mensa. Le iscrizioni si sono chiuse circa un mese fa, se ci avessero avvertiti in tempo, noi genitori avremmo preso altre decisioni".

Giulia Prete