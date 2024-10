Laurea in tecnologia della carta. Taglio del nastro del quarto anno . Oltre 1.400 le domande extra Ue

Taglio del nastro per il nuovo anno accademico del corso di Laurea Magistrale con sede a Lucca in “Tecnologia della carta e del cartone”, che ha visto ben 1.400 domande di iscrizione provenienti da fuori Unione Europea. La cerimonia ufficiale di inaugurazione del corso, promosso dal Dipartimento di Ingegneria Civile ed Industriale dell’Università di Pisa e cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. si terrà martedì alle 10 nella sede di Confindustria, a Palazzo Bernardini.

A tenere l’intervento principale della mattinata sarà uno dei massimi esperti di comunicazione ambientale ed energetica. Jacopo Gilberto, già giornalista del Sole24Ore, portavoce per due Ministri dell’Ambiente e vincitore di numerosi premi in ambito ambientale, porterà il suo contributo su due temi di grande attualità e interesse per il mondo universitario ed economico. “Avremo modo di affrontare alcuni degli argomenti che riguardano il futuro del nostro territorio, ma non solo – spiega il prof. Marco Frosolini, presidente della laurea magistrale – i cambiamenti climatici, le energie alternative e i temi più in generale dell’utilizzo delle materie prime, sono tutti argomenti che riguardano sia le aziende, sia i nostri ragazzi che stanno investendo nella formazione e nella ricerca”.

Al centro dell’attenzione rimane anche il rapporto fra il mondo universitario e quello industriale. “Il corso di laurea nasce proprio per rispondere alle esigenze di una collaborazione sempre più stretta fra questi due mondi – continua Frosolini – creare i profili professionali di cui le aziende hanno bisogno permette ai ragazzi di trovare immediatamente collocazione nel mondo del lavoro e alle imprese di rispondere con efficacia ed efficienza alle esigenze di organizzazione interna e alla domanda del mercato”.

La laurea magistrale, interamente in lingua inglese, è aperta ai laureati in ingegneria.

“In soli quattro anni di vita – dice ancora Frosolini – le domande di preiscrizione sono aumentate in maniera significativa, mettendoci a volte anche in difficoltà per la loro valutazione. Per mantenere alti i livelli qualitativi e dare un’opportunità vera di lavoro ai nostri studenti, crediamo opportuno mantenerci su una classe che non superi le trenta unità. Per questo motivo il lavoro di selezione è impegnativo”. Il corso si tiene nelle aule di via San Micheletto, messe a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Sofidel, Lucart, DsSmith, Fosber, Toscotec, Oradoc, Pcmc, Paper Board Alliance, Cartiere Carrara, Lucense, Celtex, Andritz sono le aziende che supportano il corso di laurea.

“Da non dimenticare – precisa il presidente del corso – che la nostra è l’unica laurea magistrale in Italia dedicata al settore cartario e cartotecnico e che abbiamo il supporto di Assocarta fin dall’inizio del percorso“.